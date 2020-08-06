大立光資本支出 增36％

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

大立光第2季營運受新冠肺炎疫情拖累，表現不如預期，不過，依據該公司半年報揭露的資訊，第2季資本支出達18.55億元，季增36%，顯見處於淡季營運，大立光擴張腳步仍積極。

大立光第2季稅後純益49.89億元，季減25.7%，為三年同期低點，每股純益37.19元；累計上半年每股純益87.29元。

大立光今年上半年資本支出32.17億元，較去年同期的48.92億元衰退34%，不過，這是因為去年初大立光購入台中西屯區及南屯區兩筆土地，合計逾28億元，該筆交易陸續於去年第2季完成交割，扣除購置土地的支出，足見大立光今年第2季設備擴張力度加大。

大立光執行長林恩平日前表示，目前擴產進度仍依計畫進行中，目前三座新廠其中一座已動工數月，另一座預計年底動工。依大立光規劃，三座新廠將於2023年完工。

與大立光同屬蘋果供應鏈的玉晶光擴產緊追在後，玉晶光不僅今年已在廈門投資三座新廠，玉晶光總經理郭英理日前透露，「明年還預留一座廠準備」，顯見看好訂單後市。鏡頭雙雄「一季砸一股本」的擴產競賽，預料雙方在蘋果新機搶單廝殺更激烈。

玉晶光今年首季資本支出近10億元，年增5.6倍，直逼大立光的13.6億元，依郭英理釋出廈門三座新廠開出進度，預期玉晶光第2季資本支出將超越首季。

大立光 玉晶光

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