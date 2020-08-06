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大立光轉旺 7月營收大增12％
股王大立光昨（5）日公布7月合併營收46.12億元，攀上近三個月來高點，月增12%，增幅優於預期。大立光並釋出喜訊，上調營運展望，原本估計8月持平7月，昨天發布營收後，調整為8月拉貨動能有望優於7月。
大立光昨天股價收3,895元，上漲80元，連兩日賣超的外資法人反手買超87張。法人看好，隨著大立光公布7月合併營收優於預期，以及8月展望轉好的訊息，有助股價朝重新站上4,000元大關邁進。
大立光表示，7月受惠部分客戶拉貨，營收優於6月，但仍較去年同期衰退15.2%。前七月營收304.77億元，年增4%。
大立光執行長林恩平在7月法說會中，釋出「因客戶普遍滿保守，大部分都有下修訂單，估計6、7、8月拉貨動能差不多」的訊息。以大立光昨天公布7月合併營收實際數字月增逾一成，加上看好8月有機會優於7月，等於上修展望。
市場分析，由於蘋果新機確定遲到，大立光7月營收優於預期，應是受到即將於9月亮相的華為Mate 40以及三星Note 20系列兩大新機拉貨激勵。
大立光於下周二（11日）除息，每股發放79元現金股利，合計將發出105.97億元，大立光7月合併營收報喜，市場看好，有望為股王除息行情暖身。
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