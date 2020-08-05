譜瑞-KY 7 月營收14.71億元 連三月創歷史新高

高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）受惠筆電與無線網路市場需求暢旺，7月營收14.71億元，月增9.41%、年增48.12%，連三個月創歷史新高。

在新冠肺炎疫情帶動宅經濟商機持穩，筆電、平板需求強勁，推升譜瑞7月營收連續3個月創歷史新高紀錄；譜瑞在日前的法說會上，展望第3季營運表現，預期在PCIe Gen 4滲透率不斷提升，單季營收呈雙位數成長。

預估第3季合併營收1.35億美元至1.49億美元，季成長11%至22.6%，合併毛利率為41.5%至44.5%，合併營業費用為2600萬美元至2700萬美元。

外資看好，譜瑞T-con、SIPI驅動晶片需求正向發展，在主力產品支撐下，看好譜瑞第3季毛利率維持第2季的41.5%-44.5%高檔，美元計價營收成長一到三成之多。