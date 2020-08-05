譜瑞-KY 7 月營收14.71億元 連三月創歷史新高
高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）受惠筆電與無線網路市場需求暢旺，7月營收14.71億元，月增9.41%、年增48.12%，連三個月創歷史新高。
在新冠肺炎疫情帶動宅經濟商機持穩，筆電、平板需求強勁，推升譜瑞7月營收連續3個月創歷史新高紀錄；譜瑞在日前的法說會上，展望第3季營運表現，預期在PCIe Gen 4滲透率不斷提升，單季營收呈雙位數成長。
預估第3季合併營收1.35億美元至1.49億美元，季成長11%至22.6%，合併毛利率為41.5%至44.5%，合併營業費用為2600萬美元至2700萬美元。
外資看好，譜瑞T-con、SIPI驅動晶片需求正向發展，在主力產品支撐下，看好譜瑞第3季毛利率維持第2季的41.5%-44.5%高檔，美元計價營收成長一到三成之多。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言