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義隆參與聚積私募 取得逾7%股權

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

LED驅動IC廠聚積（3527）於今（5）日公告私募案相關事宜，將由另一IC設計大廠義隆認購超過一半私募額度，藉此取得聚積超過7％股權，未來也規劃於明年改選時，將取得一席董事。

聚積這次私募額度以不超過6,000張為限，從股東會決議私募案之日起一年內，分一次或不超過三次發行，第一次預計發行額度為3,500張，由義隆取得其中約過半額度。

聚積指出，本次私募參考價格為93.1元，每股認購價格訂為76.8元，為參考價的82.5％，預計募集金額約為2.688億元。聚積今（5）日收盤價為95.2元，因此私募價約折價19.3%。

聚積表示，義隆為可協助該公司生產及研發技術提升、拓展新產品的策略性投資人。

義隆 認購 私募案

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