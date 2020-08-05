矽格7月營收衝歷史次高 股價拚站回月線
IC封測廠矽格（6257）公布7月合併營收達10.23億元，較上個月及去年同期均呈現成長，並改寫歷史次高，單月營收衝高主要是受惠宅經濟及5G基礎建設帶動手機、網通、電源管理晶片測試需求暢旺，營收表現亮眼下，今（5）日該股股價重新挑戰月線關卡。
受到營收表現亮眼激勵，該股今日股價上攻，盤中一度上漲逾3%，盤中高點來到44.45元，股價近二周除權息後量縮整理，今日股價不僅重回填息趨勢，同時，股價也再度挑戰月線關卡，約44.26元。
矽格7月自結合併營收達10.23億元，較上個月成長4.97％、較去年同期8.55億元成長達19.52％，不僅創下同期新高，並改寫單月營收的歷史次高紀錄，累計今年前七個月合併營收為66.39億元，較去年同期50.9億元成長達30.43％，續創同期新高。
矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司營收後，帶動矽格7月營收站上今年新高、並創歷史次高紀錄。
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