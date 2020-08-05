杰力Q2報喜 邁向填息之路

金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）廠杰力（5299）於今（5）日除息，配發每股現金股利5.5元。該公司早盤股價小漲，來到116元，持續邁向填息之路。

杰力日前公布第2季財報，歸屬母公司業主淨利為8,697.9萬元，季增38％，每股純益達2.47元，創單季歷史新高，上半年歸屬母公司業主淨利為1.49億元，年增5.3％，每股純益為4.26元。

杰力第2季業績比首季大增逾五成，同樣站上歷史高點，法人估計，該公司本季業績有機會持續升溫。杰力累計上半年合併營收為8.83億元，是歷年同期新高，年增9.6%。

杰力以MOSFET業務為主力，另外還有電源IC業務，都主攻NB應用，因此成為這次疫情受惠股。