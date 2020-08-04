百元不是夢！外資看欣興 喊到100元

PCB大廠欣興（3037）利多不斷，外資圈繼摩根大通率先喊出70元目標價，該券商最新再拉高欣興預測股價達100元！主要看好HPC、人工智慧應用擴大，ABF載板吃緊高於預期，欣興在今年大賺3元後，2021年挑戰賺近6元，股價有實力攻百元大關。

值得注意是，先前欣興一度被誤傳外資目標價115元，雖後來被更正為義隆的目標價，但市場仍因此掀起高度討論。當時有法人認為欣興被喊到百元太誇張，不過也有法人分析，若欣興獲利持續成長，「破百元」不無可能，而在摩根大通正式喊出100元，也可望進一步拉抬市場對欣興的想像。

摩根大通在外資圈不是最早追蹤欣興，但納入研究範圍後就積極力挺，在最新報告中，摩根大通認為，由於高速運算和人工智慧需求快速成長，市場對於設計更複雜、不容易生產的ABF載板可能低估了供需缺口，而且即使考量未來數年的擴產及海思終止生產晶片，載板供不應求的幅度仍可能比預期嚴重。

摩根大通指出，因應飛快成長的需求，欣興積極升級技術，並規劃為利基客戶開拓特定產線，可能在下半年影響二線客戶供不應求的狀況，甚至延續到明年，促使獲利結構大幅轉變。

摩根大通進一步歸納欣興接下來營運的三大焦點，呼應載板緊俏幅度高於預期，包括一、欣興將調整議價機制，以提供更有利客戶的生產服務，二、高階客戶產能極度吃緊，導致二線客戶訂單過多，三、欣興可望在不久對主力產品的明年展望釋出不錯能見度。

摩根大通說，上述利多將推動欣興載板毛利和收入俱增，未來幾年也不排除有新增的IDM外包機會，讓營運更上層樓。力薦客戶抱緊手中股票，等待開花結果。

摩根大通最新對欣興今、明、後年每股純益（EPS）預估分別達3.6元、5.8元、6.7元，目標價喊到100元，都是市場最高預測。