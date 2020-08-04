彩晶啟動庫藏股首日 盤中奔漲停

中小尺寸面板廠彩晶（6116）股價低於每股淨值，董事會日前決議買進15萬張庫藏股，今（4）日實施首日，午盤前爆出逾7萬張大量，激勵股價盤中攻上7.67元漲停。凌巨受到激勵，也在盤中挾量上攻，盤中重返10元票面價，最高曾漲至10.3元。

彩晶日前公告今年第二季財報，由於進行產線改造，導致稼動率下滑，第二季業績雖優於第一季，但仍未擺脫虧損，單季合併營收17.8億元，季增14.3%；稅後純損3.88億元，每股虧損0.12元，連三季虧損。截至第二季底，彩晶每股淨值約為12.82元，昨（3）日收盤價6.98元，股價低於每股淨值，因此實施庫藏股捍衛股價。

此次為彩晶繼2018年11月後，再度實施庫藏股，預定買回期間自8月4日至9月30日，買回15萬張，買回區間定在6~10元，公司股價若低於區間價格下限，將繼續買回，買回總金額上限約93.9億元，申請金額占流動資產8.14%，買回股票將轉讓予員工。

業界人士指出，印度今年5月4日解除封鎖，OPPO、vivo等中國大陸手機品牌在印度的工廠復工率逐步提高，加上中國大陸、印度邊境衝突，影響陸系手機品牌銷售，三星看到機會，也有意加大力道打印度的中、低階手機市場，多方因素帶動a-Si手機面板需求回溫。台系面板廠彩晶、凌巨，京東方、深超等陸系面板廠，第三季出貨可望升溫。