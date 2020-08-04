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信驊Q2財報表現優於預期 盤中漲半根停板

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）昨（3）日公布第2季財報，表現優於預期，激勵今（4）日早盤股價以小漲開出，一度衝至1,135元，漲幅達5％。到昨日為止，信驊股價跌破周線、月線、季線與半年線，但仍守在年線之上。

外資認為，信驊第2季獲利優於外界預期，不過其下半年市場需求展望，看起來可能會因為部分主要大廠客戶進行庫存調整而顯得較為放緩。

信驊第2季獲利3.22億元，創單季歷史新高，每股純益為9.46元，累計上半年合併營收為19.55億元，年增51.7％，獲利為5.39億元，每股純益為15.83元。同時，信驊6月業績創新高之後，7月小幅回檔，但仍為歷史次高。

考量到上半年客戶拉貨力道強勁，外資認為，由於比較基期墊高，估計信驊下半年的BMC出貨量可能比上半年減少高個位數百分比。不過業界人士表示，今年整體伺服器市場規模應仍呈現成長局面。

至於非BMC業務部份，部分外資評估，在未來6個月內，Cupola 360影像處理晶片對信驊的業績貢獻可能仍有限，整體非BMC業務占今年業績比重，可能落在高個位數百分比。

業界人士指出，信驊Cupola 360影像處理晶片正陸續送樣，並小量出貨，有不少視訊相關應用客戶洽詢，估計從今年底到明年，相關出貨量應會逐漸放大。

法人預期，信驊第3季業績可能季減逾一成，第4季業績可能再比本季小減，但全年營收仍會有強勁的雙位數百分比成長。

信驊 外資

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