太極今年營運有望回升 股價靠向20元大關

太陽能族群近期股價齊揚，主要由於產業面後市相對明朗，再加上多數太陽能股今年以來股價漲幅相對落後，資金轉進拉抬下，股價出現漲勢，而由基本面來看，多數太陽能廠今年營運確有回升表現，其中，太極（4934）在持續聚焦單晶太陽能電池之後，有利未來營運回溫，近日股價緩步向20元關卡邁進。

太極今年第1季及第2季的營運持續改善，第1季營收5.02億元，毛利率約8.52%，本業虧損1,288萬元，單季稅後淨損722萬元，首季每股淨損約0.04元，但第2季營收約5.66億元，季增約12.75%。

太極今年調整產能，將把兩岸生產基地全部遷移集中到越南廠，並逐步聚焦太陽能電池PERC單晶製造，今年底目標產能為800MW，其中單晶500MW及多晶300MW。營運策略的調整，將有利該公司未來在毛利率提升，對整體營運表現有正面助益。

該股自今年3月以來，股價呈現中長線多頭走勢，股價自9.41元起漲，日前股價一度觸及20元關卡，近日股價重新站回所有長短期均線之上，約在18元至19元之間，有機會挑戰站穩在20元關卡之上。