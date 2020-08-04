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聯電目標價外資喊32元 早盤股價衝新高
晶圓代工廠聯電（2303）受惠於部分外資樂觀看待28奈米動能優於預期，喊出目標價32元，前景展望佳，帶動今（4）日早盤股價續飆，衝至25.8元，達2004年6月以來的高點。
聯電先被日系外資喊出28元目標價之後，美系外資最新報告也喊買，並把目標價拉得更高至32元，主要原因是聯電在日前的法說會上，樂觀28奈米及8吋晶圓代工需求；聯電第2季獲利為66.8億元，季增逾2倍，創九年多新高，每股純益0.55元，聯電預期，本季晶圓出貨將持平表現。
聯電指出，當前的市場前景顯示晶片需求仍然強勁，在今年上半28奈米製程設計定案較前一年明顯增加，本季預計將獲得更多新的28奈米產品設計定案，更多運用在4G和5G智慧型手機等無線應用相關產品，也將進入量產，使其在不同的28奈米製程市場領域的客戶分布更多元化。
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