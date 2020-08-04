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錸寶Q2業績報喜 帶量強漲攻波段高

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

PMOLED錸寶（8104）今年第二季業績報喜，累計上半年每股純益（EPS）1.1元，超越去年全年，替股價增添上漲動能，今（4）日吸引買盤進場，成交量放大，早盤帶量強漲，盤中一度漲至58.3元波段高點。錸寶將在本周四舉行法人說明會。

錸寶受美中貿易戰和電子菸禁售衝擊，近一年來表現低迷，積極加速Mini／Micro LED、OLED照明等新事業發展，同時拓展車載、醫療等市場，以求營運反彈。度過今年第一季新冠肺炎帶來的低谷，錸寶第二季單季合併營收4.37億元，季增61.3%；稅後純益約7,000萬元，季增近三倍，EPS為1.04元，雙雙寫下近七季新高。

錸寶累計上半年合併營收7.09億元，年減20.9%，對比第1季衰退幅度曾達55%，幅度漸收斂；稅後純益約7,453億元，年增約60%；EPS為1.1元。

錸寶 LED

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