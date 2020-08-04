環球晶法說會 明年有望重回賺三個股本

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）將於今（4）日下午召開第2季線上法說會，法人評估，該公司由於矽晶圓長約占比高，即使上半年業績約年減一成，今年每股純益應仍可維持在28至29元之間，比去年每股純益31.35元稍降，而明年隨著市況轉好，有機會再回到大賺超過三個股本。

環球晶昨日收在413.5元，外資對其連三賣，今日早盤以小漲開出。

國際半導體產業協會（SEMI）日前公布最新一季半導體矽晶圓產業分析報告，提到第2季全球矽晶圓出貨面積持續成長，來到3,152百萬平方英吋，季增8％，年增6％。

法人表示，目前的矽晶圓市況仍不錯，沒有受到新冠肺炎疫情太多影響，應是下游廠商怕發生斷鏈的不確定性，所以仍積極準備庫存，對於環球晶圓等廠商來說，本季營運展望可能會比之前預估來得好。

法人也指出，現階段市場對於矽晶圓市況的看法並不一致，之前有部分看法怕上半年客戶積極拉貨，可能造成下半年營運動能遲緩，但短期看起來，本季的表現應可優於預期。不過悲觀者則認為，矽晶圓供需平衡的狀況可能要等到明年第4季，今年第4季不排除仍要面對客戶端調整高水位庫存的議題。

至於中長期的市況，法人認為，有5G、物聯網、電動車等應用驅動，可持續帶動矽晶圓需求，明年的市場需求應可優於今年。不過由於還沒看到需求爆發性成長，因此目前還沒形成矽晶圓漲價的條件，應是呈現量增價穩的格局。

法人提到，外界可以觀察的重點是，現階段矽晶圓現貨價還低於合約價，如果需求暢旺，合約供給量已不足以滿足廠商所需，就會試圖到市場掃現貨，這時價格走勢就會開始反映出需求。