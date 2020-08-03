法說報喜 聯發科與創意上攻

手機晶片廠聯發科（2454）與ASIC設計服務廠商創意（3443），都於上周五（7/31）盤後舉行法說，偏向樂觀的營運展望，激勵兩者今(3)日早盤股價都呈現走揚。

聯發科早盤最高衝向743元，創意則站上300元大關，最高達305元。

聯發科上周舉行法說會，公布第2季獲利為73.1億元，是近八季高點，每股純益為4.58元，累計上半年每股純益為8.22元。

以美元對新台幣匯率1比29.2元來計算，聯發科預估第3季業績將落在825億至879億元之間，季增幅度達22％至30％，挑戰單季歷史新高，與去年同期相比，則增加23％到31％，毛利率預估為43％正負1.5個百分點。

先前聯發科的單季營收歷史高點，是出現在2016年第3季的784.03億元。

另外，創意則是在法說會中，提到今年整體營收、委託設計（NRE）與量產業務估計都將有雙位數百分比成長，其中NRE業務的年增幅度甚至將超過三成。

創意累計上半年合併營收為60.96億元，年增22.2％，歸屬母公司業主淨利為1.35億元，年減47.1％，每股純益1.01元。

創意評估，本季業績將季增雙位數百分比，其中NRE業績更是倍數成長，主要是高階製程案件認列貢獻，至於量產業務則因為前一季比較基期已高，可能呈現雙位數百分比下滑。

創意指出，上半年NRE業績還年減26％，但估計全年相關營收將成長超過三成，預告下半年的NRE業績將有明顯增長。

至於量產業務，創意進行策略性接案，相關比重提高，但主要著重於後段工程，設計服務含量較少，導致短期毛利率有所滑落。惟相關案件的量產動能較大，對於未來的營收與獲利將有助益。