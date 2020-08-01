聯發科 Q3營收挑戰800億

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

手機晶片大廠聯發科昨（31）日舉行法說會，公布第2季獲利73.1億元，創近八季高點，每股稅後純益4.58元，累計上半年每股稅後純益為8.22元。

聯發科預估，以美元兌新台幣匯率1:29.2元計算，第3季業績將落在825億至879億元之間，季增幅度達22%至30%，年增23%-31%，挑戰單季800億元新高；毛利率預估為43%正負1.5個百分點。

聯發科曾在2016年第3季創營收784.03億元歷史高點，原先外界即估計聯發科本季業績能有季增二成的機會。聯發科執行長蔡力行指出，各類消費性電子需求回升，居家辦公相關需求與5G手機、遊戲機等新產品發表，都為第3季營收增添成長動能，預期所有主要產品線都將有強勁成長。尤其多款5G手機上市，預期成長動能可至年底。

聯發科第2季業績超越原先高標，單季合併營收達676.03億元，季增11%，年增9.8%，是三年半以來的單季高點，毛利率為43.5%，累計上半年合併營收為1,284.66億元，年增12.4%。

在獲利方面，聯發科第2季稅後純益為73.1億元，季增25.9%，年增12.4%，每股純益為4.58元，上半年稅後純益為131.14億元，年增32.2%，每股純益為8.22元。

蔡力行提到，第2季在幾個不同的市場，都看到相當穩健的需求，尤其是成長型產品業務。第2季相關業績優於預期，尤其是WiFi與電源管理晶片。聯發科是業界少數在WiFi 6市場起飛元年，即有相當規模晶片出貨的廠商。

在客製化晶片業務方面，遊戲機相關的消費性客製化晶片已進入新產品周期，年底銷售旺季帶動第3季相關需求強勁。至於企業級客製化晶片方面，雲端AI專案將於下半年進入量產。

聯發科 營收

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