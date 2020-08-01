日月光獲利 近八季新高

封測龍頭日月光投控昨（31）日舉行法說會，財務長董宏思表示，今年首季遞延訂單出貨，加上通訊、消費性電子產品需求強勁，推升第2季獲利達69.37億元，季增78%，年增158%，每股純益為1.63元，攀上近八季高點。展望下半年，可望延續上半年動能，營收估可逐季走揚。

日月光投控受惠三大產品線需求強勁，加上上季訂單遞延出貨，帶動第2季表現亮眼，合併營收1,075.49億元，季增 11%、年增19%；毛利率17.5%，季增0.9個百分點；稅後純益69.37億元，季增78%、年增158%；每股純益1.63元，創近八季以來高點。

上半年累計營收2,049.06億元，年增14.1%；毛利率17.06%，年增2.95個百分點；稅後純益108.36億元，年增1.29倍，每股稅後盈餘2.54元。

展望本季，日月光投控預期在封測事業方面，營收將與第2季的673.14億元相當，持平表現，毛利率接近首季的20.1%，而電子代工業務第3季營收將與去年同期的505.99億元相近，相當於季增約27%，營益率也將維持去年同期的4.1%水準。

財務長董宏思表示，上半年電子代工業務表現優於預期，本季可望維持動能，營收貢獻將持續拉升，同時看好SiP（系統級封裝）下半年需求將升溫，另外在5G、高效運算、AI等新應用驅動下，對後市仍樂觀看待。不過，董宏思也點出，封測業務受華為禁令影響，可能從8月底開始顯現，產能利用率也將因此降至8成左右，此外新冠肺炎疫情、華為禁令以及新台幣匯率升值等因素，都將影響獲利表現。

日月光投控說明，以美元計價，今年上半年封測事業營收年增23%，其中系統級封裝（SiP）業務營收年增20%，扇出型晶圓級封裝（FO WLPs）較去年成長68%，測試業務年增30%，電子代工業務營收年增12%。

旗下環旭電子部分，表現同步亮眼，上半年獲利為人民幣5.05億元，年增29.8%，法人預期下半年隨著大客戶開始新品備貨，環旭電子SiP類新產品在第3季和第4季集中出貨，推估營收將逐季增加，SiP類產品營收占比也將繼續提升。