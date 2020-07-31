台光電第2季EPS 2.69元 創同期歷史新高

CCL（銅箔基板）大廠台光電（2383）受惠基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及平板、筆電等手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品貢獻，帶動稅後純益季增17.4%，單季每股盈餘（EPS）為2.69元，創歷史同期新高。

台光電今（31）日公布第二季財報，營收為63.01 億元，毛利率 26.59%，創歷史同期新高，季增 2.4 個百分點、年增 2.1個百分點，稅後純益為8.61億元，季增17.4%、年增 28%，每股盈餘為2.69元，營收及每股盈餘均創歷史同期新高。

台光電指出，業績大幅成長主要來自基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及平板、筆電等手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品所貢獻。

台光電上半年營收122.10億元、年增9.90%，為歷年同期新高。上半年毛利率為25.44%，較去年同期23%，增加2.4個百分點，原因為產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市佔率攀升所致。累計今年上半年稅後純益為15.94億元，每股盈餘為4.98元。

基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM大廠自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件後，台光電預期在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，超大規模資料中心伺服器及交換器的需求量會大幅增加，同時人工智能（AI）、雲端運算的高效能運算趨勢下，台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，預期至2020年底此類高階材料的出貨成長率會持續大幅增長50%以上。

連續多年站穩無鹵素（HF）環保材料世界第一的位置後，隨著台光電新產能的開出，新5G產品的應用擴展及出貨持續放量，台光電對於今年業績展望仍審慎樂觀。