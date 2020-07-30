旺宏飆漲停 外資目標價38元、還有16%可漲

記憶體大廠旺宏（2337）第2季暴賺，樂觀派的摩根大通最新分析，下半年記憶體需求將續強，旺宏基期墊高下，增速雖然將放緩，但整體基本面向上不變，尤其明年優於今年確立，目標價從41元略降至38元，重申「優於大盤」。

旺宏今（30）日挾財報利多，一開盤就飆漲停，盤中一度打開又亮燈，10點半成交量已逼近15萬張。若以外資目標價推算，至少還有16%的上漲空間，續強可期。

摩根大通表示，旺宏第2季營收93億元，比該券商預測的97億元低，但營益率達15%，優於其預估14.3%，研判主要是ROM的收入減少但NOR貢獻提高，整體旺宏獲利能力仍保持優異。

摩根大通進一步說，旺宏第2季ROM、NAND業務都呈下滑，NOR和FBG（晶圓業務）逆勢成長，其中，NOR貢獻上一季營收的比重達到48%，反觀ROM從第1季的38%降至34%，反映終端消費和車電需求減弱，但居家辦公推動運算、自動化、醫療及航太（IMA）表現強勁。

進入下半年，摩根大通分析，記憶體主要需求持續成長，庫存穩定去化，報價預期高檔盤堅，即使出現跌價也不會跌太多，而旺宏大環境加持外，產品組合優化也帶動均價提升，支撐下半年營運穩健發展。

摩根大通表示，旺宏從基期來看，3、4季成長無可避免放緩，但和往年同期比，保持強勁擴張，因此雖基於基期因素，下修今年EPS預測為3.02元，但上修明年EPS至3.72元，換算明年較今年的增幅更大，力薦逢低加碼。