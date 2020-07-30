零壹Q2衝出單季獲利新高 股價帶量強漲
零壹（3029）今年業績持續向上躍進，日前公告第二季財報，單季稅後純益達1.42億元，每股純益（EPS）1.15元，雙雙創下歷年單季獲利新高，吸引買盤聚焦，今（30）日帶量強漲，盤中最高一度漲至41.65元。精誠、聚碩、敦陽及凌群等資服類股，紛紛獲帶動開紅。
零壹今年第二季單季合併營收26億元，季增2.68%，年增30%，連續四個季度改寫單季營收新高；稅後純益1.42億元，年增44.1%，EPS為1.15元。累計上半年合併營收51.3億元，年增25.2%；稅後純益2.35億元，年增27.1%，已逼近去年前三季累計稅後純益2.37億元成績，第三季可望再創高；EPS為1.89元。
零壹上半年成長動能，來自雲平台、資安等主要業務，展望下半年，資安、IT建置將扮演兩大成長動能。不過，零壹也指出，仍要觀察全球新冠肺炎疫情狀況，是否讓大型企業採購力道縮減，若沒有再次發酵，對營運表現審慎樂觀。
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