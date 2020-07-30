零壹Q2衝出單季獲利新高 股價帶量強漲

快閃記憶體大廠旺宏（2337）公布第2季財報，除了整體獲利優於市場預期之外，單季獲利較去年同期大幅成長逾四倍，且第2季毛利率在漲價帶動下，創下近七季毛利率新高，營運數字表現令市場意外，今（30）日早盤股價一度衝上漲停板，並帶動記憶體相關個股走勢。

2020-07-30 09:35