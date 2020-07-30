台達Q2業績猛 股價攻上200元寫23年來新高

電源大廠台達電（2308）受惠疫情帶來的居家工作（WFH）、遠端教學商機，推升第二季毛利率、營益率雙雙改寫新高，單季稅後純益季增268%，每股盈餘（EPS）為2.92元，帶動今（30）日股價勁揚，一舉衝破200元大關，早盤最高來到203.5元，為23年來新高價。

台達電昨（29）日公佈第二季財報，在居家工作、遠端教學商機需求提升下，帶動台達筆電、伺服器等零組件訂單需求強勁。推升毛利率首度登上「3字頭」，來到32.9%，季增6.4個百分點、年增5.9個百分點。營益率13.1%，季增 9.6個百分點、年增5.8個百分點，同步改寫新高。

在毛利率、營益率雙創高下，台達電第二季稅後純益來到75.97億元，季增268%、年減20.2%，單季每股盈餘為2.92 元；台達去年第二季獲利猛衝，主因合併泰達電帶來一次性業外收入，若單純以本業來看，台達電今年第二季獲利為歷史新高紀錄。

不過，首季受到新冠肺炎疫情拖累，台達電今年上半年營收1263.73億元，仍年減0.9%。毛利率為30.1%，年增3.3個百分點。營益率8.9%，年增2.2個百分點。稅後純益96.65 億元，年減25.1%，每股盈餘為3.72元。

台達將於今（30）日舉行線上法說會，由董事長海英俊主持，屆時將進一步針對第二季財報解釋，及釋出下半年展望。