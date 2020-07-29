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盛群下半年健康量測出貨穩定成長 股價先行表態

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

MCU廠盛群（6202）第三季營運略低於上季，然全年在健康量測出貨持續成長帶動之下，2020年營運維持成長，今（29）日股價走揚盤中一度來到71.7元，漲幅4.67%。

由於第二季營收基期較高，盛群預期第三季營收略低於第二季水準，近年來該公司積極耕耘健康量測逐見成效，相關健康保健方面的產品出貨暢旺，上半年受惠於疫情帶動，額溫槍、自動酒精消毒機、自動給皂機等MCU出貨量增，上半年出貨量達4100萬顆，年增116%，其中額溫槍MCU出貨達到1800萬顆，法人預期全年出貨量可達2500萬，健康保健營收在第二季已佔比達17%。

目前疫情趨緩，相關額溫槍MCU出貨動能將減緩，不過因客戶又逐漸將重心轉回血壓計、血氧計等本業，預期下半年出貨量穩定成長，今年健康量測營收可望有50%年成長。

營收 疫情 盛群

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盛群 維持成長態勢

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