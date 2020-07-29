中光電挾量盤中奔漲停 背光模組類股強勢

台股權王台積電（2330）在昨日漲停鎖死後，28日早盤一度再觸漲停，在投資人居高思危的情緒中，終場小漲2.47%、收在435元。台積電股票一張要價43.5萬元，讓許多投資人就算看好其後市，也買不下去，其實，只要用10萬元以內的資金，就可透過買零股、ETF與基金等3種方式，參與台積電成長行情。

2020-07-29 10:48