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中光電挾量盤中奔漲停 背光模組類股強勢

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

中光電（5371）今年第二季業績大幅升溫，單季每股純益（EPS）衝上1.27元，來到近六季新高，第三季在大尺寸電視產品出貨帶動下，出貨量看增，吸引市場聚焦，今（29）日帶量大漲，盤中直奔34.3元漲停。背光模組廠瑞儀（6176）、達運（6120）也相繼開紅，瑞儀爆出萬張大量，早盤漲幅一度超過5%。

中光電第二季受惠筆電產品出貨暢旺，本業獲利，單季營收重返百億規模，單季合併營收106億元，季增27.1%，年減6.4%；稅後純益5.52億元，年增183%。累計上半年合併營收190億元，年減16%；稅後純益5.57億元，年增92.6%；EPS為1.28元。

中光電第二季影像及節能產品出貨雙雙升溫，影像產品單季出貨量19萬台，季增14.88%；節能產品單季出貨1,219萬片／台，季增達44.81%。看到第三季，節能產品事業群總經理林惠姿日前於法人說明會中表示，筆電第三季出貨續強，較第二季小幅減少，年增約一成，大尺寸電視產品需求強勁，預期出貨量將季增七成以上，平均銷售單價（ASP）可望提升。

展望未來，林惠姿表示，位於吳江的蘇州璨曜光電自建新廠在7月正式投產，後續將逐步整併原蘇州廠區以增進生產與管理效率。此外，受到貿易戰及疫情影響，產業供需板塊逐漸挪移，為配合客戶需求，將於越南胡志明市西貢高科技園區投資設立越南子公司，初期將以生產電視機種為主，並預計在今年第四季正式量產。

中光電 電視

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