盛群 毛利率探七年低點

微控制器（MCU）廠盛群（6202）第2季受惠新冠肺炎疫情帶動健康量測相關MCU出貨優預期，單季營收寫新猷，但受人民幣貶值導致匯損衝擊，毛利率降至46.1%，下探七年來單季低點，每股純益為1.06元。

累計上半年稅後純益3.84億元，年減16.2%，每股純益1.7 元。由於第2季基期墊高，法人估本季營收恐呈現小幅季減，全年營收則力拚新高，年增幅度約個位數百分比。

盛群昨（27）日舉行法說會，公布第2季營運結果。受惠於疫情帶動健康相關MCU出貨熱，單季MCU出貨量突破2億顆、達2.16億顆，季增42%，創新高；營收14.21億元，季增37.9%，年增約18%，創新高。

不過，受匯率波動導致匯損衝擊，盛群第2季毛利率滑落至46.1%，較第1季下滑0.8個百分點，為2013年第2季以來低點；稅後純益2.38億元，季增63.5%，年減6.5%，每股純益1.06元。

累計上半年營收24.53億元，年增9.4%；毛利率 46.5%，年減3.3個百分點；營益率18.2%，年減2.8個百分點；稅後純益3.84億元，年減16.2%，每股純益1.7元。昨天股價跌0.4元、收70.8元。

盛群業務行銷中心副總經理蔡榮宗表示，第2季MCU出貨創新高，最大動力是額溫槍相關應用，相關晶片出貨突破1,000萬顆，藍牙無線耳機穿戴偵測觸控晶片單季出貨370萬顆，也相當不錯。以第2季來看，整體觸控MCU出貨達5,464萬顆，季增90%。

蔡榮宗透露，目前盛群掌握的大宗額溫槍晶片訂單將於第3季前出貨完畢，預估全年總出貨量可望達2,500萬顆。另外，體脂秤、血壓計、一氧化碳警報器、電動牙刷、電動機車與電動工具充電器等，下半年需求也不錯。

盛群統計，旗下額溫槍、快速體溫計、血脂器與血氧儀等健康量測產品相關MCU上半年出貨達 4,100萬顆，較去年同期大增116%，下半年出貨步調雖趨緩，仍看好全年出貨將超過6,000萬顆，年增逾五成。

法人看好，盛群健康量測產品訂單能見度高，加上安防、BLDC（直流無刷馬達）出貨持穩，推估全年營收有望年增個位數百分比，挑戰新高紀錄。