比特幣重登1萬美元 概念股激昂

比特幣重登1萬美元，加密貨幣「挖礦」概念股激昂，今（27）日在指標股撼訊（6150）領頭下，早盤強拉半根漲停，包含技嘉（2376）、華擎（3515）、映泰（2399）皆向上攻堅。

根據加密貨幣網站Coindesk數據顯示，比特幣在週日（26日）晚上攻上1萬美元大關，儘管萬元關卡僅曇花一現，價格重新打回9千美元，但今日早上再度登上萬元關卡。

受比特幣帶動，撼訊今早開盤大漲，最高來到48.5元，一度勁揚逾6%，技嘉、華擎、映泰、微星（2377）、精英（2331）、承啟（2425）、麗臺（2465）板卡廠全線上揚，惟盤中漲幅收斂，撼訊收斂至近4%，微星、精英、麗臺甚至由紅翻黑。

市場推測，比特幣重回1萬美元，與近期黃金走勢強勁有關，部分投資者認為，比特幣具有與黃金類似的避險性質，因此在市場震盪時，將推動資金進入比特幣。

此外，近期中國洪災氾濫，影響加密貨幣挖礦大本營四川省，導致網路算力下滑，在供給端減少下，帶動加密貨幣價格向上攻堅。

外媒分析，目前中國約佔全球逾半的比特幣挖礦能力，其中有50% 網路算力（礦場）位於四川省，因此在近期中國發生洪災，引起礦工憂心礦場受波及。過去案例顯示，每當四川暴雨成災，位於其中的礦場不少就遭到破壞。

不過，儘管比特幣今年來數度登上1萬美元關卡，但台灣板卡廠至今對其態度保守，除了與加密貨幣主流貨幣比特幣、以太幣多已不用顯卡當挖礦設備外，主要也與其價格波動過於劇烈有關，導致2019年板卡廠普遍進入打銷庫存的慘況。