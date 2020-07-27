帆宣董座高新明 巾幗不讓鬚眉

帆宣（6196）董事長暨執行長高新明在員工眼中，是一位全心投入事業的「工作狂」。以往經常需要出國拜訪客戶，今年因為新冠肺炎疫情蔓延全球，讓她得以暫別「空中飛人」的繁忙差旅行程。因為留在國內的時間增加，也多出含飴弄孫的時光，更為祖孫三代的親情加溫。

高新明32年前與前工研院同事林育業共同創立帆宣，二人合作無間，分別擔任董事長及總經理，迄今仍是最佳拍檔。在以男性為主的工程設備產業中，高新明展現巾幗不讓鬚眉的柔性力量。

高新明做事有一股傻勁，有些人視為畏途的業務工作，在她眼中反而是最有趣的工作，尤其半導體高科技產業這個行業。

她認為，帆宣是在幫助客戶提高附加價值，一方面從國際供應商引進最新技術給國內廠商，另一方面也將台灣廠商的產品銷售出去，「從國際客戶的口袋裡賺到錢，是對自己的一種肯定，更是培養國際接軌的最佳機會」。

隨著帆宣事業內容及版圖擴大，2017年起年營收站上200億元大關後，高新明的會議似乎永遠開不完。

談到帆宣公司名稱由來，高新明表示，她與先生創立的企業都是「宣」字輩，主要是「宣」這個字四平八穩，期望公司經營也能如字一樣平順。1988年白手起家，創立帆宣時就想日後經營能「一帆風順，努力宣傳」。