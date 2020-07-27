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法人觀點／帆宣今年EPS估4.5元
帆宣（6196）今年上半年受惠於產品結構較佳，將有助於毛利率維持在高檔，市場預估，第2季每股純益有機會來到1.2元水準，單季獲利季增1.7%、年增23.4%，市場並認為，帆宣在手訂單續創新高，目前達236億元，將有利於下半年與明年的營運成長。
不過，也有分析師指出，ASML設備代工約占帆宣營收5%至10%，目前曝光機代工仍以DUV（深紫外光）為主，EUV（極紫外光）的數量也持續增加，儘管占營收比重不高，但毛利率高於平均，對整體獲利提升仍有幫助。
目前值得觀察的焦點在於美國對大陸電子設計自動化及設備管制趨嚴，對帆宣下半年代理業務的影響，但預估今年每股純益仍有機會來到4.5元的水準。
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