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第一類接觸／帆宣滿手單 業績站高崗

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹報導

帆宣（6196）董事長高新明擔心新冠肺炎疫情對產業景氣恐造成不確定影響，原本保守看待第2季營運，但是帆宣第2季合併營收57.88億元，季增5.3%，年減1.1%；且截至6月底已訂未交的累計在手訂單達236億元，再創歷史新高紀錄，因此確保帆宣未來一年營運可望保持高水準。

帆宣被視為台積電加碼資本支出受惠股，台積電5月宣布規劃2021年於美國亞利桑那州鳳凰城近郊興建12吋晶圓廠，將採用5奈米製程技術；台積電再於7月中旬法說會揭露，上修2020年資本支出到160億至170億美元，主要投入前段先進製程。高新明指出，這些投資建廠計畫，將是帆宣做為系統整合服務及設備製造和代理的商機。以下是專訪記要：

毛利率上揚 推升獲利

問：如何看疫情對今年景氣的影響？下半年是否如常進入傳統旺季？

答：疫情對帆宣今年2月營收造成很大衝擊，單月合併營收16.65億元，月減17.3%，年增2.7%。連帶影響首季合併營收54.98億元，季減17.2%，年減4.4%，是近十季低點。但因產品組合得宜，毛利率達12.89%，分別季增2.4個百分點、年增4.1個百分點，推升單季稅後純益2.31億元，季增40.1%，年增53.5%，創近六季新高，也是歷年同期新高點，每股純益1.24元，表現不俗。

儘管疫情導致交通運輸一度受阻，但帆宣仍積極拓展業務，繼截至4月底在手訂單215億元創新高；而累計至今年5月底的在手訂單達224億元，再刷新紀錄；根據至6月底最新資訊，已訂未交在手訂單增至236億元，新訂單包括工程、設備、材料等；其中半導體產業占大宗。以帆宣每月營收約20億元計算，這批訂單預計交期排到明年中。就目前後疫情時期觀察景氣，今年下半年屬中性偏樂觀，營運表現可望優於去年同期。

問：台積電規劃明年在美國鳳凰城近郊興建12吋晶圓廠，帆宣是否隨供應鏈前往承接業務？

答：帆宣曾經承接台積電美國華盛頓州WaferTech業務，對於潛在客戶的新設廠規畫，會積極爭取。帆宣做為設備代理、製造及工程系統整合商，原本就在舊金山設有OEM的採購據點。近年隨鴻海集團進軍威斯康辛州，建立駐廠服務。

攻智慧城市 業務成長

問：帆宣站穩半導體及面板廠供應鏈後，近年積極跨足智慧城市業務有何斬獲？

答：目前236億元在手訂單中，半導體產業占約六成，而跨領域的工程包括桃園機場航廈監控系統、界圍系統工程。再加上各地方政府推動的智慧城市相關，如智慧公宅承接台北市、新北市及桃園市；智慧教育有南湖國小、西湖國小及苗栗學校，以及交通大學。智能消防方面獲得經濟部科專支持與宜蘭縣合作。

帆宣做為系統整合的服務廠商，在跨足智慧城市相關領域時，需要與專業技術廠商合作。由於疫情過後，生活、工作型態出現改變，加速對通訊、傳輸等遠距及遠端互動的需求大增，帆宣也加速布局，預料今年這類標案工程業績會有不錯的成長幅度。

觀察中國大陸兩會之後，去美化的高科技建廠更明確積極，這對設備及工程廠商是機會。受美中貿易戰影響，台商和陸廠都加速外移東南亞。紡織廠朝越南、緬甸移動，帆宣都做好布局準備。其他系統廠及傳產，有的相中印尼；也有傳出將赴菲律賓者，帆宣都會積極跟進。

問：鴻海集團旗下樺漢入股帆宣後，雙方的合作模式為何？

答：樺漢與帆宣從互補性合作開始，在安全監控、網通領域、智慧交通等領域進行軟硬體合作，並提供客戶系統整合的完整供應鏈，將樺漢的工業電腦、瑞祺的網通設備，以及沅聖的硬體製造，整合發揮加乘的效果。

台積電 疫情

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