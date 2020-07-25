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美中終須一戰？台灣須關心3種可能發展

兒童保單變革 新舊有別

經濟日報 / 仝澤蓉

保險法107條修正案已正式上路，規定未滿15歲的兒童身故，將給付喪葬費用，以遺產稅喪葬費扣除額的一半，現行規定是61.5萬元；適用新法的兒童保單已於7月1日上路，有不少父母及準父母頓時覺得混亂，過去幫小孩買的保單是否跟著新法改變？未來新規畫的保單該如何配置？

兒童保單變革最大差異在於死亡保險金；原本的兒童保單是如有給付身故保險金 ，條款載明未滿15歲的兒童身故，僅能拿回所繳保費加計利息，年滿15歲後才能按身故保額請領死亡保險金；7月1日後買的保單，新增身故死亡保險金，但必須為喪葬費用限額，以目前來說是61.5萬元；這主要涉及到的是有身故理賠金的壽險保單以及意外險保單。

錠嵂保經北四營業處區經理林彥雨表示，父母在7月1日之前幫子女買的保單，其保額不會隨著保險法修正而改變，7月1日之後新買的兒童保單，因為提供喪葬費用，保費較之前的兒童保單來得高。

這邊需要釐清「時間點」和「多張保單」的問題；如果是7月1日前買的舊保單，萬一在15歲以前需要理賠時，還是只能退回保費，只有7月1日（含）以後買的保險才能理賠喪葬費用。

在台灣許多人同一類型保單可能投保超過一張，例如同時擁有A公司與B公司的壽險保單，這種情況不只發生在大人身上，也可能出現在小孩身上；林彥雨提醒，7月1日後買的兒童保單，無論你跟幾家公司買幾張，總賠償金額最高就是61.5萬元 ，因此投保前，保險公司將請家長簽署聲明書，表示清楚新舊保單之差異，以及如果A公司理賠超過61.5萬元，B公司就不理賠。

那如果小孩滿了15歲以後呢？所有保單就以一般正常保單看待；換句話說，小孩年滿15歲以後，萬一不幸出險，所有的保單理賠就是原本投保的金額，假設買了100萬元的壽險，小孩滿了15歲以後出險，保險就會理賠100萬元。

那這樣，家長要不要多幫小孩投保一些保險呢？因為正常情況下，小孩都是能健康長大的；林彥雨表示，愈早買保險，保費愈便宜，這是國人普遍都有的保險知識，因此很多家長會幫小孩「買好買齊」。

提前買多張保單的好處是，可以買到便宜的保單，但是缺點是，萬一不幸需要理賠，最多只能理賠61.5萬元（假設是A公司理賠），將損失多買的保費（付給B公司的保費）。

但是保險回歸本質，是以保障為出發點，小孩不是家計負擔者，萬一小孩不幸過世，對於家庭經濟損失幅度小，若以此想法為出發點，小孩的壽險保單和意外險保單，買一張也就足夠了，當然如果家庭經濟能力足以負擔多張保單，提早買確實可以享有便宜買的好處，等到小孩長大了這些保單不但保費繳完了，而且也是一般正常理賠的保單。

林彥雨建議，父母如果需要幫小孩規劃完整的保障，建議雙實支醫療保障應列為核心，重大傷病、失能循序漸進規畫；雙實支也就是同時投保二張實支實付住院醫療險，可選擇有副本理賠、條款載明開放門診手術給付的保單，在醫療費用愈來愈貴的今天，提供孩子完整醫療保障，安全長大的後盾。

保單 保險金 理賠

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