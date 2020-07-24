智原Q3量產業務繼續發威 推升營運
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於24日舉行法說會，公布第2季每股純益為0.58元，累計上半年每股純益為0.74元。智原估計，第3季業績將成長14％至16％，主要成長動能是來自於量產業務，至於委託設計（NRE）業務則可能小幅下滑。
智原第2季業績合併營收為13.06億元，季增3.2％，年增7.5％，由於有業外處分轉投資公司收益挹注，歸屬母公司業主淨利為1.43億元，比首季大增2.65倍，不過受到產品組合影響，毛利率降從首季的48.89％降至46.8％。
智原第2季量產相關業績動能不減，季增7％，至於NRE業務方面，受到新冠肺炎疫情影響，部分案件的設計及營收認列時程規劃變動，導致相關營收僅與首季持平。
展望第3季，智原提到，新接案中進入量產的案子將逐漸增加，挹注第3季營收成長動能。面對大環境的高度不確定性，該公司將持續關注市場變化，把握優勢應用，以維持公司長期競爭力。
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