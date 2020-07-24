快訊

台北39.7度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

信邦第2季與上半年獲利均創歷史新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

信邦今天公布2020年上半年度財報，合併營收97.71億元，較去年同期成長10.54%；合併毛利率26.02%，較去年同期增加0.31個百分點；合併營業淨利12.29億元，較去年同期成長20.80%；稅後淨利10.35億元，較去年同期成長18.40%，每股稅後淨利4.45元，上半年度稅後淨利及每股淨利同創成立以來之歷史高點。

信邦202第二季度營運表現，第二季合併營收52.88億元較第一季成長17.95%，較去年同期元成長9.47%；合併毛利率26.28%，較第一季增加0.56個百分點，較去年同期增加0.58個百分點；第二季稅後淨利5.87億元較第一季成長30.99%，較去年同期成長15.21%；每股稅後淨利 2.52元，單季稅後淨利及每股淨利，創成立以來之歷史高點。

信邦指出，2020第二季合併營收較第一季成長17.95%，合併稅後淨利卻較第一季成長30.99%，主要係毛利率的提升、營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注。

2020第二季合併營收較去年同期成長9.47%，在毛利率較去年同期增加0.58個百分點及營業費用的管控，費用率較去年同期減少0.1個百分點的表現下，合併稅後淨利較去年同期成長15.21%。

信邦2020上半年度合併營收較去年同期成長10.54%，稅後淨利卻較去年同期成長18.40%，主要係毛利率較去年同期增加0.31個百分點，及營業費用的控管，僅較去年同期成長4.67%，其增長幅度低於營收的成長幅度。

信邦於第二季及上半年度整體的營運表現，在營收的增長、毛利率的提升及營業費用的管控下，繳出公司成立以來歷史高點之佳績。

營收 毛利率

延伸閱讀

友銓業績搶眼吸買盤 早盤攻上波段高點

聯發科4G晶片 缺貨到年底

力旺、聯發科 認購夯

旭暉 攻半導體、國防設備

相關新聞

在5G擂台重拾榮耀！蔡力行神救援 聯發科市值暴增近3倍

一代拳王終在5G擂臺重拾昔日榮耀，IC設計龍頭聯發科（2454）自蔡力行於2017年7月接任執行長一職，大刀闊斧、務實改...

聯電訂單旺 盤中上漲逾4％

台積電近期股價漲勢驚人，也同步帶動訂單滿手的聯電（2303）今（24）日股價盤中上漲逾4%，站上「2」字頭，股價衝上近1...

「護國神山」台積電市值突破10兆元 股價再刷新高

護國神山台積電（2330）好威，無畏美股納斯達克重挫，今日市值正式突破10兆元，股價來到394元，再次改寫單一上市櫃公司...

聯發科股價攻抵700元大關 市值將挑戰鴻海

聯發科（2454）今（24）日盤中股價攻抵700元大關，漲幅超過3%，公司市值已達到1.1兆元，有機會挑戰台股市值亞軍位...

訂單爆發及外資看好 聯電股價衝上12年新高

台灣二大晶圓代工廠中，台積電（2330）股價不僅成台股焦點，這波漲勢更是衝上天，而聯電（2303）近日在傳出手上訂單同樣...

台積電390元開盤再創歷史新高 市值飆上10.11兆

台積電（2330）在外資連二賣後，今(24)日跳空以390元開高，上漲8.5元，市值再衝上10兆元，達10兆1,128....

鴻海8月12日法說 法人四問

鴻海昨（23）日公告將在8月12日召開第2季法說會。這是今年新冠肺炎疫情爆發以來，鴻海舉辦的首場實體法說會，將公布第2季...

祥碩超車矽力 躍居股后

超微推出新款7奈米Ryzen系列桌上型電腦處理器，推升高速傳輸介面IC廠祥碩動能，市場看好晶片組出貨量大增，全年獲利有望...

聯電迎轉單 外資喊買

晶圓代工大廠聯電（2303）昨（23）日宣布與益華（Cadence）完成28奈米HPC+製程先進射頻毫米波設計流程認證，...

旭暉孵育小金雞 業務多元化

旭暉（6698）積極孵育小金雞，入主真空微波管廠宏碩系統，成功跨入半導體、國防設備、太陽能設備領域，開啟多角化經營的新風...

乙盛Q3營收將攀峰

鴻海集團旗下模具大廠乙盛-KY（5243）受惠大客戶特斯拉（Tesla）拉貨積極，6月營收7.98億元，寫下今年來新高，...

旭暉 攻半導體、國防設備

旭暉（6698）董事長趙勤孝昨（23）日在法說會上表示，今年第2季業績確定落底，下半年營運將回溫。旭暉已完成入主宏碩系統...

熱門新聞

聯電迎轉單 外資喊買

0050飆破百元關！17年前抱到今天大賺350％

好猛！元大高股息站上30元 殖利率仍有5.9%

傳遭台積電砍單 光洋科：誤傳

台積電390元開盤再創歷史新高 市值飆上10.11兆

訂單爆發及外資看好 聯電股價衝上12年新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。