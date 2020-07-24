信邦第2季與上半年獲利均創歷史新高

信邦今天公布2020年上半年度財報，合併營收97.71億元，較去年同期成長10.54%；合併毛利率26.02%，較去年同期增加0.31個百分點；合併營業淨利12.29億元，較去年同期成長20.80%；稅後淨利10.35億元，較去年同期成長18.40%，每股稅後淨利4.45元，上半年度稅後淨利及每股淨利同創成立以來之歷史高點。

信邦202第二季度營運表現，第二季合併營收52.88億元較第一季成長17.95%，較去年同期元成長9.47%；合併毛利率26.28%，較第一季增加0.56個百分點，較去年同期增加0.58個百分點；第二季稅後淨利5.87億元較第一季成長30.99%，較去年同期成長15.21%；每股稅後淨利 2.52元，單季稅後淨利及每股淨利，創成立以來之歷史高點。

信邦指出，2020第二季合併營收較第一季成長17.95%，合併稅後淨利卻較第一季成長30.99%，主要係毛利率的提升、營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注。

2020第二季合併營收較去年同期成長9.47%，在毛利率較去年同期增加0.58個百分點及營業費用的管控，費用率較去年同期減少0.1個百分點的表現下，合併稅後淨利較去年同期成長15.21%。

信邦2020上半年度合併營收較去年同期成長10.54%，稅後淨利卻較去年同期成長18.40%，主要係毛利率較去年同期增加0.31個百分點，及營業費用的控管，僅較去年同期成長4.67%，其增長幅度低於營收的成長幅度。

信邦於第二季及上半年度整體的營運表現，在營收的增長、毛利率的提升及營業費用的管控下，繳出公司成立以來歷史高點之佳績。