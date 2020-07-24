祥碩超車矽力 躍居股后

超微推出新款7奈米Ryzen系列桌上型電腦處理器，推升高速傳輸介面IC廠祥碩動能，市場看好晶片組出貨量大增，全年獲利有望挑戰三個股本，帶動祥碩昨（23）日股價在大盤低迷中逆勢向上，收盤價1,810元，超越矽力-KY的1,755元，首次登上台股股后。

超微推出以台積電7奈米先進製程生產Ryzen 4000系列桌上型電腦處理器，市場看好進一步提升市占率，超微股價應聲飆漲，也超越英特爾，創下歷史新高紀錄。法人認為，超微晶片組的主要供應廠祥碩，將因超微強力拉貨潮，帶動下半年B550、A520晶片組出貨暢旺，祥碩在今年第1季繳出每股純益8.2元亮眼成績，法人看好下半年有機會再創新高。

祥碩今年上半年營收28.94億元，年增58.59%。法人認為，祥碩下半年營運將優於上半年，單季業績有機會挑戰雙位數成長。

法人估計，祥碩今年全年晶片組出貨量達1,900萬顆，2021年將達2,200萬顆，英特爾最快2021年才會推出10奈米桌機處理器，並傾向僅維持矽基處理器市場30%的市占率，超微市占率擴大連帶嘉惠祥碩。

外資則從基本面分析祥碩的三大利多。美系外資看好下半年PC需求有望優於預期；受惠超微和英特爾出貨，預估第3季營收將季增17%；以及中國大陸和蘋果伺服器訂單同步增溫，重申加碼評等，目標價上看2,020元。

法人也認為祥碩自有品牌進展不錯，USB Super Speed 20G目前已進入小量試產，預計下半年開始放量，新品USB 4.0、PCIe Gen 4預計明年上半年送樣、下半年進入量產，再迎新動能。

超微股價飆漲，也激勵祥碩股價昨日開高走高，早盤以1,730元開出，終場收在1,810元、漲125元、漲幅7.4%；矽力則是開高走低，以1,750元開出後翻黑，一度下探1,725元，尾盤收在1,755元、漲15元、漲幅0.8%，股后位置由祥碩取而代之。