鴻海集團旗下模具大廠乙盛-KY（5243）受惠大客戶特斯拉（Tesla）拉貨積極，6月營收7.98億元，寫下今年來新高，月增44%。本季進入旺季，法人預期，在日系電視客戶拉貨及電動車應用雙引擎點火下，7月營收持續向上，本季營收將攀全年高峰。

乙盛預計下周五（31日）除息，將以盈餘配發1.6元以及法定盈餘公積、資本公積配發0.2元，合計1.8元股利。目前乙盛海外廠馬來西亞、墨西哥已全面復工，外界看好，6月營收衝高後，7月營收持續上攻，本季營收將較上季有「很不錯」的成長。

乙盛昨天股價收36.25元，下滑0.45元。該公司第2季營收20.19億元，季增9.4%。由於新冠肺炎疫情蔓延全球，乙盛位於中國大陸昆山廠區復工之後，第2季面臨馬來西亞、墨西哥等地因抗疫陸續停工，導致4、5月營收處於低檔；累計今年上半年營收38.64億元，年減約24%。

法人估計，第2季是乙盛營運全年谷底，本季受惠旺季效應，加上全面復工支應訂單需求，下半年營收加溫，有助弭平上半年營收較去年同期負成長的缺口。

乙盛是特斯拉供應鏈之一，其墨西哥廠主要供貨特斯拉的MS／X及平價版M3車種等天窗、電池組件及電池背蓋等零組件，目前墨西哥廠為乙盛第二大產能的海外廠，僅次於昆山。依首季營收結構，逾四成以上來自汽車機構件，成為營收主要動能。

乙盛在海外生產基地除了馬來西亞及墨西哥之外，中國大陸主要為昆山、東莞、無錫及煙台。