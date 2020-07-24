旭暉 攻半導體、國防設備

旭暉（6698）董事長趙勤孝昨（23）日在法說會上表示，今年第2季業績確定落底，下半年營運將回溫。旭暉已完成入主宏碩系統，持股比率逾40%，正式跨足半導體與國防設備領域，7月起營收及獲利均納入合併報表。

圖／經濟日報提供

新冠肺炎疫情導致旭暉位於中國大陸武漢地區的黃石廠營運一度受影響，使得旭輝上半年面臨虧損壓力，股價也從百元以上回檔，一度下探低點38元。隨著營運走出谷底，旭輝股價也從低點回升，昨天上漲2.6元、收60.8元，站穩所有短天期均線之上。

旭輝昨天舉辦法說會，隨著營運好轉，會場吸引近百名法人及媒體出席。該公司是國內唯一製造OLED面板共通性遮罩（CMM Mask）的上市公司，今年上半年受到疫情、及大陸OLED廠要求供應鏈國產化的影響，第2季合併營收下探1億元，為單季歷史低點，季減27.7%，年減59%；上半年合併營收2.39億元，年減47%。

市調機構估計，2020全球智慧手機出貨量預估年減13%，但搭載AMOLED面板的機種出貨量將逆勢成長，並推升AMOLED面板出貨從2019年的4.71億片增至5.13億片，滲透率持續上升。

趙勤孝表示，今年智慧手機成長主要來自於採用柔性OLED面板，旭暉積極導入「CVD封裝塗層」新產品，以因應客戶對柔性面板需求成長。

另外，旭暉在掌握華星光電、天馬及維信諾等客戶後，積開發晶圓級遮罩市場新客戶，這類針AR／VR市場推出的Micro OLED產品，並成功打入12吋晶圓製程的合肥視涯顯示科技；而且也送樣給8吋晶圓製程的京東方進行認證中。

趙勤孝並看好明年OLED智慧手機顯示器的開案數，將較今年顯著成長，可望進一步推升旭暉營運，因此樂觀看待明年景氣。

同時，為擺脫單一OLED產品客戶、大陸單一市場的過度集中風險。趙勤孝表示，旭暉以2.7億元轉投資國內唯一提供微波真空管設計與生產廠商宏碩系統，持股40%，成為其最大股東，並由他自己出任宏碩系統董事長，7月起將反映在入旭暉的合併報表中。