旭暉孵育小金雞 業務多元化

旭暉（6698）積極孵育小金雞，入主真空微波管廠宏碩系統，成功跨入半導體、國防設備、太陽能設備領域，開啟多角化經營的新風貌，解決過往公司業務過度集中於單一產業與單一市場的問題。

旭暉經營層已於今年5月入主宏碩系統董事會，掌握至少四席董監事，董事長也由旭暉董事長趙勤孝出任。

旭暉表示，宏碩目前客戶包括台積電、艾司摩爾（ASML）、應用材料等一線大廠，其核心技術領域為高頻率、高功率、高真空、高電壓等，這些技術衍生產品應用涵蓋半導體、太陽能真空設備，以及其他相關的產業。

目前宏碩單月營收規模約2,000萬至2,500萬元，毛利率介於30%至40%。客戶以半導體和軍方各約40%最多。

藉由投資宏碩，旭暉可將由營運在面板設備為主，擴展至半導體設備、太陽能設備、國防工業等領域；產品供應範圍涵蓋金屬遮罩、精密清洗及再生處理等。