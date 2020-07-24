鴻準貼息 法人看旺Q3

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

鴻海集團旗下機殼大廠鴻準（2354）昨（23）日除息，每股配發現金股利2.5元，除息參考價55.5元，盤中最高站上56.4元，填息36%，惟尾盤翻黑，終場收55.3元，下滑0.2元。

法人預期，隨著下半年蘋果將推出5G iPhone，鴻準第3季旺季營收將優於上季。

鴻準為蘋果iPhone機殼主要供應商，由於今年疫情影響，智慧手機銷售大減，連帶影響業績表現，惟6月營收明顯回溫，達93.01億元，月增44.7%，為去年10月以來高點，外界預期，7月營收有望持續向上。累計今年上半年營收341.46億元，年減3.89%。

鴻準表示，目前機殼產品仍持續「金屬邊框」加「玻璃背蓋」的設計，5G時代來臨，將使設計與製程更複雜，且在應用端還是局端，散熱產品的材料、設計與應用，都將產生極大的變化。目前已加快對5G領域佈署，同時開發新客戶，加速布局電動車、白色家電與工業互聯網產業，以增加公司的營收與獲利。

營收 鴻準

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