辛耘 6月每股賺0.39元

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導

半導體設備廠辛耘（3583）因股價遭警示，昨（22）日應主管機關要求，公布6月自結稅後純益3,100萬元，年增35%，每股純益0.39元，單月獲利超過第1季的300萬元、每股純益0.03元。

辛耘為台積電供應鏈成員，近幾年也積極布局大陸市場，卡位當地發展半導體商機，但首季受大陸訂單不如預期，單季合併營收僅6.3億元、季減40%，獲利僅300萬元，年減97%，每股純益0.03元。

法人指出，辛耘近期傳接獲台積電新訂單，隨著台積電價格創高，辛耘股價沾光，股價脫離40元至48元箱型整理，快速拉升至69.7元，波段漲幅達45%。

辛耘6月合併營收2.87億元，年減9%；單月獲利3,100萬元，超越首季總和，獲利明顯提升。

辛耘昨天股價拉回，以63.5元作收，下跌4.9元，跌幅逾7%。

辛耘 台積電

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