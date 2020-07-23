致伸 本季營收有望成長

經濟日報 / 記者劉芳妙╱台北報導

致伸（4915）第3季進入傳統旺季，外界預期，在聲學相關產品略為回溫下，本季營收有望較上季微幅成長，季增個位數。儘管內部下修今年資本支出，惟泰國廠擴廠計畫不變，預計明年第4季完成。

致伸今年上半年營收297.75億元，年減1.88%。其中，第2季營收162.52億元，季增20.2%、年減3%。致伸日前應主管機關要求，公布6月自結稅後純益近1.25億元，年減59.3%，每股純益0.27元。

致伸本周一 (20日)除息，每股配發2.4元，由於7月以來外資多站在賣方，累計賣超逾2.18萬張，目然仍處於貼息，昨天外資法人賣超1,048張，終場收43.65元，上漲1.15元。

下半年是聲學傳統旺季，今年受新冠肺炎疫情影響，客戶下單轉趨保守，加上筆電等產品需求放緩，致伸本季恐旺季不旺，下半年變數大，儘管如此，下半年營收仍有機會逐季走揚。

致伸 營收

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