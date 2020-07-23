奇鋐 Q2每股賺1.61元

散熱模組廠奇鋐（3017）因近期股價波動劇烈，昨（22）日公布近期自結數，第2季稅後純益5.67億元，季增192%、年增145.4%，每股純益1.61元，較今年首季每股純益0.55元、去年同期每股純益0.65元雙雙成長，創近20年單季獲利新高，獲利表現令人驚豔。

奇鋐今年6月稅後純益1.06億元，年增16.4%，單月每股純益0.3元。據了解，奇鋐第2季業績暢旺，主是來自於筆電散熱需求激增，帶動散熱模組出貨暢旺。

奇鋐今年上半年整體營運不受新冠肺炎疫情影響，優於市場預期。法人表示，除筆電外，5G基地台建置趨勢發酵，加上手機、伺服器散熱需求與規格提高，也成功帶動散熱產品單價提升。

奇鋐為蘋果筆電散熱模組供應商之一，主要生產基地在中國大陸深圳、東莞、上海、武漢及蘇州；隨著大陸疫情趨緩，目前奇鋐在大陸的生產基地均已恢復運作。

法人認為，近期筆電銷售暢旺，加上蘋果筆電銷售量成長，有助奇鋐散熱模組出貨提升，挹注成長動能。至於5G基地台、智慧手機等散熱產品業務，預料下半年將顯著發酵，從目前營收狀況推估，今年奇鋐業績表現可期。

法人認為，過去蘋果筆電銷售量都很穩定，新款筆電上市後，加上疫情推升居家上班及遠距教學需求，有助蘋果筆電銷售，相關供應鏈業績表現可期。

奇鋐成立於1991年，為全球桌上型電腦、筆電散熱模組大廠，原先產品以PC散熱為主，近年來積極發展利基型產品，包括通訊設備、伺服器應用散熱等領域均有涉獵。