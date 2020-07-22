緯創取得立訊股票 加強策略合作
緯創今日公告，透過旗下中國大陸四家子公司取得中國立訊精密人民幣約 30 億元有價證券，持股比達 0.81%，緯創表示，目的有兩個，一個是財務投資，另外一個是加深雙方策略合作關係，這對雙方來說，都是正向發展。
緯創公告，透過旗下中國昆山、中山、成都、重慶等四家子公司取得中國立訊精密持股，持股比重分別為 0.19%、0.27%、0.16%、0.19%，合計投資金額達人民幣 30 億元 (約新台幣126億元)，總持股股數 56390980 股，持股比重 0.81%，未來不排持再加碼持股，也不排除處份持股，獲得投資收益。
緯創上周公告，將出售旗下昆山、江蘇子公司給中國立訊集團，交易對價金額暫定為人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元)，預計年底前完成。
緯創表示，上周的公告是處分昆山的一個廠房，今天的公告是取得立訊股票。取得立訊股票的目的，一是財務投資，二是加強雙方策略合作，這對雙方來說，都是正向發展。
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