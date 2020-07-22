遠端需求熱 茂矽Q2有望虧轉盈
晶圓代工廠茂矽（2342）今年第2季營運受惠全球疫情帶動遠端需求，再加上一線大廠接單普遍滿載後的轉單效應，該公司第2季營收較首季明顯衝高，市場法人預期，該公司在業績增加後，第2季單季有機會轉虧為盈。
茂矽第1季本業已有獲利，營業淨利為1139萬元，但因轉投資拖累，整體業外淨損1.18億元，稅後虧損1.07億元，每股稅後虧損0.69元。
不過，第2季以來，茂矽營運持續加溫，主要由於全球新冠肺炎疫情仍未見減緩，持續帶動居家辦公、線上教育等遠端需求增加，也帶動茂矽MOSFET客戶訂單動能增強，加上國際IDM廠因疫情停工或減產，也推升茂矽接單動能。4月至6月營收均較去年同期大幅成長逾90%，累計今年第2季營收為5.17億元，也較今年第1季成長30.45%。
由於茂矽第1季時，本業已有獲利，第2季營收又較首季大幅成長逾三成，因此，市場法人認為，茂矽第2季有機會出現單季轉虧為盈。
此外，在營運布局上，茂矽布局IGBT領域成效將逐漸顯現，將推出第五代最新IGBT，投入高電壓用工業領域，明年第1季試產。
茂矽投入中高階的第五代產品，預計6、7月第一台植入機將會安裝完成，第4季包括雷射推軌機等也會開始移入，並於明年第1季試產，主要生產1200伏以上IGBT，用於工業和家電市場，預計2022年可貢獻5%營收。
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