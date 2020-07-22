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世界先進電源管理、驅動IC訂單回流 股價創新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

外商IDM廠訂單回流，世界先進（5347）電源管理IC及面板驅動IC訂單大增，下半年8吋晶圓廠產能呈現滿載，能見度增加，法人預期全年維持雙位數成長態勢不變。今（22）日股價一度來到88.4元，漲幅7.15%，創下歷史新高記錄。

疫情逐漸歐洲獲得控制，歐系IDM客戶訂單逐漸回籠，且因5G基地台相關電源管理IC需求逐漸增加，開始對8吋晶圓代工產能下單，世界先進下半年營運逐漸明朗，且相關功率元件也受惠於5G基地台增加帶動訂單回溫，經過上半年去化之後，客戶端開始下單補庫存。

另外，部分韓系及中系TV業者開始增加產能，間接帶動大尺寸面板驅動IC拉貨需求升溫，面板驅動IC占世界先進約30%營收比重，大尺寸面板驅動能見度較上半年明朗，訂單回流有助於世界先進第三季業績成長，預期第三季世界先進8吋0.18微米、0.35微米產能利用率將接近滿載。

大尺寸面板 世界先進 晶圓廠

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