歐菲光落難可望受惠 觸控面板雙雄帶量揚

中國大陸觸控面板廠歐菲光涉及新疆人權問題，遭美國商務部列為黑名單，使其於蘋果供應鏈的地位飽受威脅，甚至可能就此被剃除。市場預期，此將有利觸控面板雙雄TPK-KY（3673）及GIS-KY（6456）迎來轉單，帶動兩檔類股近期走強，今（22）日延續漲勢上攻，GIS更是量價齊揚，挾著破3萬張大量，盤中一度衝上136.5元波段高點。

綜合外電報導，美國商務部指稱，包括歐菲光在內，共有11家中國大陸企業涉嫌對新疆當地人強迫勞動，並協助大陸當局壓制、大規模拘留、強迫勞動等，同時還蒐集新疆維吾爾自治區中，穆斯林少數民族基因進行生物識別數據，因此被列為黑名單。

法人指出，歐菲光現為蘋果主力觸控供應商，現在被美國盯上，蘋果供應鏈地位恐不保，使蘋果或將轉向TPK、GIS擴大下單，避免產品斷鏈。

除了觸控面板，面板類股因品牌廠積極拉貨，迎來近一年來少見的榮景，據研調單位TrendForce光電研究（Witsview）公布的最新面板報價，各尺寸電視、筆電面板全面上漲，其中電視面板漲勢強勁，55吋面板平均售價（ASP）衝上117美金，為今年高點，面板廠業績升溫增添大補丸。

面板強漲吸睛，面板類股今天個個面色紅潤，友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）爆出破萬張大量上漲，其中，友達盤中再度重返票面價，最高漲至10.05元；彩晶更受惠近期a-Si手機面板漲價話題帶動，連兩個交易日走強，今天再度向上跳空，盤中最高曾漲至7.5元。