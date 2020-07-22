祥碩大股東 華碩成贏家

祥碩搶搭大客戶超微強力拉貨商機，股價從3月底以來，漲幅高達逾二倍，挑戰矽力-KY的股后大位之際，祥碩大股東華碩集團持股價值也大增逾285億元，成為大贏家。

法人認為，祥碩股價一飛衝天，除了受惠於超微市占率擴大、供貨增加，公司本身長期在USB、SATA、PCIe分封交換（packet switches）晶片的耕耘陸續發酵，使得技術具領先競爭優勢，也是一大原因。

法人指出，祥碩與矽力一樣，都具有中國大陸半導體業去美化，加速在地化政策的題材，推升業績走揚，預估祥碩今、明年來自中國大陸營收占比將分跌達6%、12%。

另外，隨著USB規格升級到USB 3.2及USB 4.0，並打入蘋果及微軟等新客戶，預估祥碩2019年至2022年USB營收年複合成長率將高達52%，USB營收占比將從2020年14%提升到2022年22%，有助提升平均售價與獲利率。

祥碩營運看俏，推升股價漲勢強勁，從3月底盤中低點564元一路攀升至昨日收盤價1,730元，波段漲幅逾二倍，大股東華碩集團成為大贏家。

根據公開資訊觀測站資料，華碩對祥碩持股約2.44萬張股，若以3月盤中低點和昨日收盤價換算，等於持股價值大增285億元。