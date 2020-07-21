聯發科下半年推5G入門機種單晶片 股價率先表態

IC設計龍頭聯發科（2454）搶攻5G智慧型手機市占率，市場傳出下半年除了推新款天璣600系列搶攻中低階市占率之外，更進一步新推天璣400系列，將觸角延伸至入門機種，預期在800系列已獲得OPPO、小米採用後，性價比更高的400系列將很快獲切入客戶5G入門機種採用。今（21）日股價開高走高，盤中一度來到643元，漲幅6.98%。

聯發科專為中階5G智慧型手機量身打造天璣800系列，中國主要手機品牌華為、OPPO、小米已在第二季推出搭載該款晶片手機，聯發科預計在下半年推出更低價之中階單晶片。法人表示，聯發科天璣800系列挾其高性價比優勢，逐漸在5G智慧型手機市占率攀升，未來隨著5G智慧型手機滲透率攀升，將有利於聯發科營運表現。

另外，市場傳聞聯發科將在下半年推出天璣400系列，主要針對5G入門機種，低價優勢可望快速滲透入門機種市場，法人預估今年聯發科5G單晶片出貨量在2,600至2,700萬顆之間，估計可貢獻營收約11%。

而2021年進入高速成長一年，隨著5G手機滲透率隨基地台建設普及而快速增加，而聯發科的新晶片也可望進入6奈米製程，預估2021年5G單晶片出貨量達到7,000萬顆，較今年大幅成長一倍多，5G數據機出貨量則約為3,000萬顆，5G相關晶片營收貢獻將成長一倍約25%營收，且隨著經濟規模邊際效益放大，將有助於毛利率快速成長。