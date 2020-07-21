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彩晶爆逾5萬張大量 價量齊揚收復年線

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
彩晶董事長焦佑麒。記者蔡銘仁攝影／報系資料照
彩晶董事長焦佑麒。記者蔡銘仁攝影／報系資料照

a-Si手機面板近期需求強勁，中小尺寸面板廠彩晶（6116）被看好可望受惠，吸引買盤敲進，今（21）日量價齊揚，早盤挾著破5萬張大量，股價向上跳空，盤中最高一度漲至7.1元，收復年線，站在所有均線之上。面板類股友達（2409）、群創（3481）及凌巨（8105）也個個面色紅潤，開紅上攻。

隨著中國大陸廠區回穩，彩晶今年第二季出貨量升溫，單季合併營收36.57億元，季增7.1%；累計上半年合併營收70.74億元，年減5.98%。彩晶第二季產線陸續恢復，平板、血氧機等產品急單湧現，營運可望優於首季，第二季為布局穿戴裝置改造產線，造成產能流失，但第二季底稼動率已回到九成，下半年將強攻穿戴、車載產品。

面板 彩晶

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