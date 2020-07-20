緯創擬售廠 兩外資調高評等及目標價

緯創（3231）預計在年底前出售旗下緯新資通（昆山）給立訊精密，交易價格暫定人民幣33億元（約新台幣138億元），並將相關業務轉移給立訊，兩家美系外資最新報告同步調高緯創評等及目標價，給予中立評等，目標價分別調高至35元及40.5元。

緯創將出售旗下緯新資通昆山廠與緯創投資江蘇公司給立訊集團，在賣掉昆山廠後，在印度仍有部分iPhone組裝業務，但緯創來自iPhone的營收比重約二成，未來將如何彌補這部分的缺口，引來市場關注 。

美系外資卻是對緯創的售廠給予正面看法，將評等由原先減碼調高至中立，目標價由21元調高至35元；另一家美系外資重申中立評等，目標價由29元調高至40.5元。

美系外資認為，緯創出售中國iPhone事業，預估約可貢獻每股純益5元，預估明年營收恐將減少10%，但是業務結構改善，營業利益年增逾24%，營業利益率預估可提高至2.6%，較今年1.9%高。

緯創今（20）日以33元開低後走低，一度下滑至跌停32.25元，盤中跌幅7.12%。