敦吉上半年毛利率創10年同期新高 每股獲利1.73元

半導體通路商敦吉（2459）今年上半年雖然半導體通路事業影響營收表現，但毛利率相對較佳的製造事業部門持續獲利增長，帶動敦吉整體上半年毛利率來到18.12%，創下近10年同期毛利率新高，今年上半年每股稅後純益1.73元，較去年同期成長7%，市場法人預期，旺季帶動下，該公司下半年仍可望持續成長。

敦吉第2季稅前盈餘為1.38億元，較上季成長24%，較去年同期小幅減少3%，累計第2季每股稅後純益為0.96元，較上一季成長25%，並較去年同期成長9%。

累計今年上半年稅前盈餘為2.49億元，較去年同期成長5%，上半年每股稅後純益為1.73元，較去年同期成長7%。

敦吉表示，今年上半年營收雖仍受集團通路事業群的影響呈現下滑狀態，但整體獲利表現依舊強勁，主要是因為製造事業群延續今年第1季的獲利續航力，力拚拓展高毛利產品；驗證事業群營運動能全面恢復，其中高毛利電磁相容測試認證業務表現更是亮眼。敦吉表示，在毛利率屢創新高之下，可看出該公司力拚毛利率逐季走揚的決心。

今年上半年自結合併營收及獲利結構分別為，通路事業群合併營收佔50%，獲利比重9%；製造事業群合併營收佔39%，獲利比重65%；驗證事業群合併營收佔11%，獲利比重26%。

該公司表示，在新冠肺炎第二波疫情再起、美中貿易戰延燒之氛圍下，敦吉集團今年上半年仍維持三率三升的業績表現，隨著即將邁入手機、消費性電子拉貨之季度，敦吉集團三大事業群將與客戶緊密合作，望能按部就班追求穩定成長的獲利表現。