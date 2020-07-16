永冠-KY台中港52.2億元投資案 8月動土

永冠-KY(1589)台中港投資52.2億元大型鑄件廠將於8月動土，以8MW至10MW大型海上風機鑄件為主，預計在2年後完工，成為亞太供應基地，規劃採購台灣優質上市櫃業者的大型機床、機電及高壓變電站等高達20億元。另外30億元，則作為興建廠房之用，需要有抗腐蝕、抗強風及抗鹽份的高標要求。

永冠規劃8月將發行15億元CB，受惠離岸風電前景看好，第二大股東寶佳集團及法人機構都有意願認購。

永冠台中港投資案，最終將帶動700人的就業機會。

永冠是風機鑄件大廠。2019年合併營收79億元，出貨量16.4噸，稅後純益1.63億元，每股純益（EPS）1.54元，相較2018年每股淨損2.48元，去年營運轉好、轉虧為盈。

2020年永冠的出貨目標為19.6萬噸，年增3萬多噸。因應全球離岸風電建設將迎來新一輪的成長趨勢，台中港生產基地將為本集團重點發展計畫，除生產大型離岸風電鑄件外，也會在注塑機械及產業機械鑄件增加產能，計畫2020年動工，預計2022年投入生產。

6月永冠合併營收7.22億元，月增2.9%，年增13%，6月出貨噸數為1萬5652噸，月增2.5%，年增20.5%，營收逐月提高。展望7月，風電客戶訂單持續保持較高水位加上注塑機以及產業機械客戶需求平穩，估單月出貨量維持正常水準。