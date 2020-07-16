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敦吉上半年獲利成長 法人估上半年每股獲利自1.7元起跳

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體通路商敦吉科技（2459）今年以來營運呈現逐漸加溫步調，該公司首季營運雖受全球新冠肺炎疫情影響，不過，第2季以來，接單情況逐漸恢復，特別是製造部門更在來自手機市場訂單回溫下，第2季可望受到推升，市場法人估算，該公司第2季獲利可望呈現季增及年增的雙成長表現，整體上半年獲利也可望較去年同期成長一成左右，上半年每股獲利有望自1.7元起跳。

今年以來，不少產業受到新冠肺炎疫情影響，不過，敦吉第1季每股獲利仍繳出0.77元成績，仍優於去年同期0.74元表現，該公司第2季營收13.82億元，略高第1季表現，不過，以接單及出貨結構來看，由於第2季來自製造部門訂單增加，有利單季獲利表現，預期第2季獲利可望呈現季成長及年成長表現。

敦吉雖未具體估算第2季獲利，不過，市場法人以該公司過去平均毛利率及製造部門相對較佳的毛利率水準估算，第2季獲利望有優於首季表現，估計第2季單季每股稅後純益約在1元以上水準，優於上季的0.77元及去年同期的0.88元，累計敦吉今年上半年每股稅後純益約在1.7元至1.8元之間，較去年上半年每股獲利成長約一成水準，在半導體通路商中獲利表現相對突出。

敦吉也指出，該公司第2季營收雖僅微幅略高上季表現，不過，主要仍是在半導體通路部門出貨低於預期，影響單季營收表現，但製造部門營收則有增溫，主要是來自手機市場訂單，第2季有部分中階手機訂單進來，近期也逐漸感受到手機市場下半年可溫的味道，敦吉表示，第2季在製造部門接單、出貨增加下，確實有利單季獲利表現。

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