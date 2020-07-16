快訊

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

微星雙利多帶動 股價創18年來新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

電競大廠微星（2377）近期在旺季效應及顯卡漲價利多帶動下，帶動股價走強，今（16）日早盤一度來到132.5元，寫下18年來新高。

截至昨（15）日，外資連續兩日買超，投信則連三買，累計近五日三大法人合計買超2,230張，推升股價持續走高。

輝達（NVIDIA）已通知協力顯卡廠，建議從7月份開始，針對部分型號漲價，原因包含為了填補中國大陸618電商平台促銷時的特價空間。

此外，由於正值新舊產品交替之際，圖靈（Turing）系列在產品線已完備後，輝達下半年即將迎來代號安培（Ampere）的RTX 3000系列，也因此圖靈系列將降低產能，現有顯卡可能出現供貨緊張情況，導致價格上揚。

市場看好，一旦顯卡真的調漲，輝達國內相關供應鏈可望受惠，包含華碩、微星、技嘉等台系板卡廠可望雨露均霑，為下半年營運增添柴火。

隨著輝達、超微（AMD）都將於第三季、第四季初推出新款顯卡，法人預估，輝達Ampere的RTX 3000系列首波將釋出RTX 3090、RTX 3080等高階產品線，可望帶動微星等板卡廠下半年營運。

微星日前公佈6月營收137.8億元，月增25.8%、年增60.8%。微星第二季營收353.37億元，季增24.1%、年增 35.1%。累計上半年營收638.4億元，年增14.8%，單月營收、單季營收及上半年營收皆寫下新高紀錄。

微星董事長徐祥先前表示，第二季因疫情關係，拉抬宅經濟與宅娛樂需求，因此帶來不少急單，包含電競及創作者系列銷售激增。此外，超微平台系列主板銷售強勁，也帶動第二季營收成長。

展望第三季，徐祥指出，仍有遞延出貨效益，且下半年消費性PC可望逐漸回歸正常旺季需求，預估第三季可望延續第二季強勁動能。

營收 微星

延伸閱讀

展望下半年 微星台灣業績看增20％

微星衝暑期業績 搶攻三倍券商機

顯卡喊漲 華碩、微星樂

NB鏈三強 目標價上修

相關新聞

臻鼎營運 將逐季走揚

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）布局多元應用與製程擴張有成，持續推動一站購足策略。法人看好，臻鼎受惠MiniLED應...

四外資 喊台積4字頭

台積電今（16）日舉行法說會，繼里昂、高盛等相繼把權王目標價喊上400~500元，滙豐證券昨（15）日跟進上修，將台積電...

志聖 上半年EPS 1.13元

志聖（2467）昨（15）日公告自結2020年上半年自結合併損益，稅後純益1.69億元，年減8.2%，每股純益1.13元...

十銓記憶體模組 降價

搶攻振興三倍券商機，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）與原價屋合作， 主攻旗下電競品牌T-Force Vulcan Z火...

威盛攻車用 進入收穫期

威盛（2388）推出車載雙影像前車A柱盲點輔助系統解決方案獲台北客運合作試用，威盛嵌入式平台事業部總經理吳億盼昨（15）...

毅嘉 Q2每股虧損0.04元

毅嘉（2402）昨（15）日公布，第2季受新冠肺炎疫情衝擊，單季合併營收10.59億元，季減6%，合併毛利率10%，自結...

敬鵬訂單回籠 拚轉盈

PCB廠拚車用業務回溫，敬鵬（2355）預期隨著歐洲車廠陸續復工，有助提升產能利用率，目標營運轉盈；燿華則認為，車用需求...

展望下半年 微星台灣業績看增20％

電競大廠微星（2377）受惠多媒體展銷售量激增，據了解，微星訂下7月台灣業績月增四成目標，隨著電競新品、創作者筆電陸續上...

聯電營運 挑戰連二季登頂

晶圓代工廠聯電（2303）昨（15）日除息，每股配發0.8元現金股利，受惠於8吋產能近滿載，股價盤中表現強勁，一度達16...

經濟解析／外資減少加碼 飆新高的台積電誰在買？

台積電(2330)法說會前頻創天價，投資人看著節節高升的股價則不禁要問，創新高的台積電還可以買？是哪些人在買？從目前市場...

熱門新聞

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

台泥拋震撼彈 砸13.66億元公開收購信昌化股票

他猶豫120萬閒錢買台積電還合一？網分析：一個玩咖一個女友

經濟解析／外資減少加碼 飆新高的台積電誰在買？

亞德客-KY第3季業績估增2成 拚同期新高

台積電股價不斷創高 百元俱樂部竟有80檔還沒漲到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。