微星雙利多帶動 股價創18年來新高

電競大廠微星（2377）近期在旺季效應及顯卡漲價利多帶動下，帶動股價走強，今（16）日早盤一度來到132.5元，寫下18年來新高。

截至昨（15）日，外資連續兩日買超，投信則連三買，累計近五日三大法人合計買超2,230張，推升股價持續走高。

輝達（NVIDIA）已通知協力顯卡廠，建議從7月份開始，針對部分型號漲價，原因包含為了填補中國大陸618電商平台促銷時的特價空間。

此外，由於正值新舊產品交替之際，圖靈（Turing）系列在產品線已完備後，輝達下半年即將迎來代號安培（Ampere）的RTX 3000系列，也因此圖靈系列將降低產能，現有顯卡可能出現供貨緊張情況，導致價格上揚。

市場看好，一旦顯卡真的調漲，輝達國內相關供應鏈可望受惠，包含華碩、微星、技嘉等台系板卡廠可望雨露均霑，為下半年營運增添柴火。

隨著輝達、超微（AMD）都將於第三季、第四季初推出新款顯卡，法人預估，輝達Ampere的RTX 3000系列首波將釋出RTX 3090、RTX 3080等高階產品線，可望帶動微星等板卡廠下半年營運。

微星日前公佈6月營收137.8億元，月增25.8%、年增60.8%。微星第二季營收353.37億元，季增24.1%、年增 35.1%。累計上半年營收638.4億元，年增14.8%，單月營收、單季營收及上半年營收皆寫下新高紀錄。

微星董事長徐祥先前表示，第二季因疫情關係，拉抬宅經濟與宅娛樂需求，因此帶來不少急單，包含電競及創作者系列銷售激增。此外，超微平台系列主板銷售強勁，也帶動第二季營收成長。

展望第三季，徐祥指出，仍有遞延出貨效益，且下半年消費性PC可望逐漸回歸正常旺季需求，預估第三季可望延續第二季強勁動能。